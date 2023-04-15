شكرا لقرائتكم خبر عن جت سليمة الحلقة 8.. الأقزام يهدون سليمة وردة ذهبية لتدخل مملكة الورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على شاشة قناة cbc، اكتشاف سليمة "دنيا سمير غانم" والموكوس "محمد سلام"، لطيبة قلب الأقزام، حيث اعترف الأقزام لسليمة والموكوس بأنهم قبضوا عليهما لأنهم يعيشون في وحدة، ويريدون صحبة، إضافة لأنهم يريدون المساعدة فى بناء منزلهم.

ساعدت سليمة والموكوس الأقزام، وردا لمعروفهم أهدى الأقزام سليمة وردة ذهبية من الذهب الخالص لتهديها لملكة ممكلة الورد حتى تستطيع دخول المملكة والحصول على فصل من فصول الكتاب السحري، لتنقذ شقيقها من يد السلطان طمعان ملك أرض النعام.

وشهدت الحلقة أيضا مصارحة محمد سلام "الموكوس" بحبه لدنيا سمير غانم "سليمة" وأنها أجمل هدية نزلت له من السماء.

وتظهر دنيا سمير غانم في دور سليمة يتيمة الأب والأم وتعيش مع زوجة أبيها الراحل وشقيقها الصغير من والدتها، فيما تعاملها زوجة أبيها الراحل سلوى عثمان مثل سندريلا التي رحل والدها وتركها مع زوجته، حيث تقوم سليمة بتحضير الفطار لزوجة أبيها وابنتيها ولكنها استطاعت الولوج إلى أرض النعام بسبب كتاب سحري وجدته في مكتبة والدها.

يعاد مسلسل جت سليمة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.