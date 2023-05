شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 3.. أول مواجهة بين عثمان والرائد عمر وتهديده بتفجير المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حرب الذى يعرض على قناة ON اللقاء الأول بين الرائد عمر الإمام (محمد فراج) والتكفيري الشيخ عثمان (أحمد السقا) داخل مستشفى العريش العام، حيث ذهب الرائد عمر إلى هناك للبحث عن معلومات تخص التكفيري الهارب فريد (أحمد أبو زيد)، خاصة بعدما أصيب بكريزة كلى أثناء التعامل مع قوات الأمن.

يتواجد الشيخ عثمان فى المستشفى بعد معرفته بوجود فريد - ابن أخته - هناك ويرى الضابط عمر، ثم يظهر فريد ويشاهده عمر ويوقفه بالسلاح، ليتدخل الشيخ عثمان ويأمر عمر بتركه يغادر المكان والا سيفجر المستشفى خاصك وأن هناك 6 عبوات ناسفة موزعة داخل وخارج المستشفى، ليرضخ عمر إلى طلبه خوفا على سلامة المواطنين، ويدخل فى محادثة فى الشيخ عثمان الذى يكشف له بان اسمه الضاهر وينصحه بالابتعاد عنه ولا يقابله مرة أخرى.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.