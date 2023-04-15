شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. جابر ينقذ طارق ومواجهة قوية بينه وبين زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب جابر (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 23 إلى مكان توزيع طارق (أحمد غزي) للمخدرات، ويقوم بأخذه غصب عنه إلى مكانه، ويحاول جابر إفاقته مما هو فيه، وينصحه ألا يستكمل في طريق المخدرات، ويأخذ رقم مهرة (ياسمين عبد العزيز) منه، ويتصل بها ويخبرها أن طارق برفقته وعليها مقابلته أولا.

تأتى مهرة لمقابلة جابر لتأخذ منه طارق وتجده مربوطا حتى لا يهرب، وفي تلك الأثناء يأتي زيدان (ماجد المصري) فتحاول مهرة أن تفهمه الموقف، ولكنه يتخانق معهم، ويحاول ضرب مهرة ولكن جابر يمنعه، ويكشف أمام مهرة عمله في التهريب، ليرفع زيدان السلاح عليه، ومهرة تمنعه وتأخذ شقيقها وتغادر برفقة زيدان.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.