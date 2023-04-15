شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد علاء لـ القاهرة الإخبارية : دورى فى "رسالة الإمام" كنت افتقده للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد علاء، إن المخرج الليث حجو، صاحب ترشيحه للمشاركة في المسلسل التاريخي «رسالة الإمام» الذي يخوض به تجربة مغايرة في مشواره الفني، ولأول مرة يرتدي عباءة شخصية تاريخية، إذ يقول: مثل هذه الأدوار كنت افتقدها للغاية، خصوصًا أنني محب لتأدية أعمال باللغة العربية، منذ كنت أقدم عروضًا على المسرح في مقتبل العمر.

وحول سبب حماسه لتجسيد شخصية صهيب الحوفي، أوضح علاء، خلال تصريحاته لـ «القاهرة الإخبارية»، « ليست فقط لأنها شخصية تاريخية، بل لأن لديها جانبًا إنسانيًا، ومن قبائل الأحواف التي كانت لديها عادات وتقاليد، وجاءت لتهدم هذه العادات وتعلمهم أصول الدين الصحيحة ويلغي فكرة أخذ الثأر، فكانت شخصية نبيلة لديها هدف ورسالة، ويحاول كثيرًا ويفشل».

وتألق الفنان المصري محمد علاء في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ظهوره المميز واللافت في مسلسلات عدة ومع كل ظهور له يتلقى إشادة من النقاد وترحابًا من الجمهور، لكنه هذا العام يخوض تجربة مُختلفة تمامًا، إذ يعود إلى فترة زمنية تاريخية من خلال المسلسل التاريخي الأشهر في دراما رمضان 2023 "رسالة الإمام"، ويتألق من خلال دور (صهيب الحوفي)، ويحقق من خلاله حلم راوده كثيرًا، بتجسيد شخصية تاريخية، بل إنه مع نجاح التجربة، يفكر جديًا في تكرارها من خلال شخوص أخرى ملهمة.

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.