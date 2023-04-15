شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 23.. زيدان يقتل يمنى وأدهم بعد خيانتهما وجابر يتوعد لأنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه مهرة (ياسمين عبد العزيز) زيدان (ماجد المصري)، خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 23، ويسألها عن سبب مقابلتها لجابر (أحمد العوضي) وتنشب خناقة كبيرة بينهما، لتخبره مهرة عن يمنى وأدهم وتريه صورتهما معا.

يقوم زيدان بمغادرة الفيلا ويأتي بأدهم ويحاول نفي خيانه له، ولكن زيدان لا يصدقه ويقوم بقتله، كما يذهب إلى يمنى ويأخذها إلى مكان في الصحراء، ويقتلها هى الأخرى بعد خيانتها له.

بينما يواصل جابر (أحمد العوضي) عمله في تهريب السلاح، ولكن هناك بعض الرجال الذين يطاردونه، ولكنه يتكمن من القضاء عليهم، ويعلم منهم أن أنور الزيات (أحمد بدير) السبب في مطاردتهم له، فيتوعد له جابر.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.