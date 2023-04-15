خلعت كل ملابسها على الشاطئ.. شاهد أوقح إطلالة الفنانة مشهورة والجمهور مصدوم من جمال جسمها العريان

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صورة للفنانة منة فضالي، ظهرت فيها بإطلالة جريئة جداً، حيث خلعت جميع ملابسها على أحد الشواطى وظهرت وهي ترتدي بيكيني فاضح.

الصورة المتداولة سبق أن نشرتها منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلقت عليها بقولها:"نعيش في مجتمع لو علموا أنك تحلم حلما جميلا لايقظوك من النوم".

احتفلت الفنانة منة فضالي اليوم الأحد بعيد ميلادها، وظهرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جديدة ومميزة وعلقت عليها بالقول : It’s my day my birthday .

منة فضالي تثير ضجة بسبب فستانها العاري

وكانت منة فضالي قد أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب مقطع فيديو جديد شاركته مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "Instagram"، حيث ظهرت على شاطئ البحر في الساحل الشمالي حيث تقضي إجازتها الصيفية، والرياح تلعب بفستانها الجريء وتكشف ما تحته وهو ما أثار غضب الجمهور.

وظهرت منة فضالي، بالفيديو مرتدية كاش مايوه مكشوف ومفتوح من جميع مناطق جسدها حيث كشف عن مفاتنها بالكامل، وقام الهواء برفع الكاش مايوه إلى الأعلى ليظهر ما ترتديه في الأسفل.

وعلق متابع على الفيديو بقوله:"ايه حكاية البحر معاكم والمايوهات العريانه دي!؟".