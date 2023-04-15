وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام وتوزيع جوائز "مواسم شباب المسرح الجامعى" وتكرم نجومه

ياسر رشاد - القاهرة -

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حفل ختام "مواسم نجوم المسرح الجامعي" والذي أقيم بساحة الهناجر، امس.

وقامت وزيرة الثقافة بتوزيع جوائز الدورة الخامسة والتي أقيمت على مدار عشرة أيام تحت شعار"عودة الروح " بمشاركة 96 عرض مسرحي من جامعات القاهرة، عين شمس، المستقبل، حلوان ، الأزهر، المنيا، وأكاديمية الفنون.

حيث حصدت جامعة عين شمس المركزين الأول والثاني بعرضي "العيلة"، و "الأشجار تموت واقفة" ،وجاء في المركز الثالث عرض "ليلة ساهرة" لجامعة القاهرة ، وفاز المخرج محمد خلفاوي بجائزة أفضل مخرج عن عرض "العيلة " ،وذهبت جائزة افضل ممثل دور أول مناصفة ل"سعيد سلمان" عن عرض العيلة "، و احمد عباس عن عرض ليلة "ساهرة "



أما جائزة أفضل ممثلة دور أول فذهبت لميرا ميخائيل عن عرض "الأشجار تموت واقفة" ،وحبيبة زيتون عن عرض" الحادثة "

وفاز بجائزة افضل ممثل دور ثاني ،أحمد سعد عن عرض" الأشباح" جامعة القاهرة ، يوسف خطاب عن عرض "الوليمة" جامعة حلوان



وذهبت جائزة أفضل افضل ممثلة دور ثاني مناصفة لهاجر السيد عن عرض العيلة ، و يسرا يسري عن عرض "الوليمة ".

وفاز بجائزة أفضل ديكور محمود صلاح عن عرض "الأشجار تموت واقفة "،وأفضل أزياء فيرونا شكري عن عرض "الوليمة" .

كما منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير خاصة لكل من نيرة يونس عن مكياج عرض "الوليمة"،ومحمود الحسيني عن الإضاءة بعرض "الأشباح" ،ومحمود شحاته عن موسيقى عرض "الوليمة" ،وفي التمثيل منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لرامي صابر عن عرض" الرابعة والنصف" كما منحت شهادة تقدير للعمل الجماعي لعرض" الأشباح"

وكرمت وزيرة الثقافة عدد من نجوم المسرح الجامعي هم المخرج هشام عطوة، والفنانين ياسر الطوبجي، محمد رضوان ، حسام داغر ، محمد عبد الرحمن ، ومصطفي خاطر .

ومنحت تكريم خاص لاسم المخرج حسن محمود

أعقب ذلك تكريم لجنتي المشاهدة والتحكيم وهم "مي سليم ، هند سلامة ، باسم صادق، مني فضل الناقد عاطف النمر ، دكتور أيمن الشيوي ، دكتورة مروة عودة ، المخرج أحمد فؤاد ، المهندس عمرو الأشرف .



وقال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية في كلمته "ساهم مهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعي، في عودة الروح للمسرح الجامعي، الذي قدم كبار النجوم مثل صلاح السعدني ،عادل امام

، سمير غانم، يحيى الفخراني، محمد هنيدي، وغيرهم من الذين أثروا الحركة الفنية بإبداعاتهم الراسخة في وجداننا.ووجه ابو الحسن الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير للشباب الموهوبين وتوجيهاتها الدائمة باتاحة كل الفرص أمامهم وتقديم المنح والبرامج التدريبية لصقل مواهبهم وتشجيعهم على الابداع والتفوق ، كما وجه الشكر لرئيس ومؤسس المهرجان خالد جلال لدوره في تأسيس هذا المشروع الفني الرائع وعوده المسرح الجامعي لدوره في اكتشاف المزيد من المواهب الفنية لشباب الجامعات نجوم المستقبل كما توجه بالشكر للجنة التحكيم ولجنة المشاهدة على ما بذلوه من جهد طوال فترة انعقاد المهرجان



من جانبه أكد المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ورئيس ومؤسس المواسم، أن المواسم أصبحت النافذة العامة التي يطل منها المواهب على المسرح مع الأهتمام المتزايد من وزارة الثقافة بملف الشباب في كافه المجالات الفنية والثقافية ،مشيرا إلى أن أصوات الشباب التي صدحت على مدار 10 أيام -هي أيام المهرجان- كانت تعرف طريقها الى الجمهور الذي سيذكر حتما المبدعين منهم ويحفزهم على مواصلة الطريق .

وتابع : بعد خمس دورات من مواسم نجوم المسرح الجامعي أصبحت لدينا قاعدة عريضة من شباب المسرح الجامعي واليوم نسعد بتكريم كوكبة منهم بعد أن استكملوا مسيرتهم الفنية وصاروا نجوما وحققوا نجاحا جماهيريا كبيرا كما نسعد بتكريم كل من لجنتي المشاهدة والتحكيم "

جدير بالذكر أن المهرجان يمنح العروض الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولي فرصة العرض بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، لتكون بداية لجيل جديد من مبدعي المسرح .