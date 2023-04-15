الارشيف / فن ومشاهير

محمد الإمام.. "رضا ضرغام" الرافض لتصرفات والده تاجر المخدرات فى حضرة العمدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الإمام.. "رضا ضرغام" الرافض لتصرفات والده تاجر المخدرات فى حضرة العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد الإمام.. واحد من المواهب الصاعدة التي شاركت في موسم دراما رمضان الحالي ضمن أحداث مسلسل "حضرة العمدة" للنجمة روبي، حيث يؤدي شخصية "رضا ضرغام" أحد أبناء "ضرغام" الذي يجسده الفنان القدير أحمد بدير، الذي يتاجر في المخدرات والممنوعات.

 

بدأ الإمام مشوار التمثيل منذ أن كان في سن الخامسة، حيث دائما ما كان يتم إشراكه في الفقرات الفنية بين الحضانات والمدارس، ولما كبر اشترك في مسرح الجامعة وكانت أول شخصية جسدها هي "جحا المصري"، ثم التحق بورش فنية تابعة للبيت الفني المسرح، بعدها تقدمت لاختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية وأصبح طالبا بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد.

1
 

شارك الإمام في عدد من الأعمال الدرامية، منها في موسم رمضان الماضي في مسلسل "مكتوب عليا"، حيث جسد شخصية  "أسامة" موظف البنك، أمام النجم أكرم حسني، كما شارك في فيلم "فضل ونعمة" أمام النجم ماجد الكدواني.

كما شارك الإمام أيضا في برنامج "أيمن وسكر" الذي عرض على قناة ON قبل بداية شهر رمضان ويستكمل بعد نهايته، ويقوم بتجسيد شخصية "عبد العظيم"، وتدور فكرة البرنامج حول تقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر وجذب العديد من السياح إليها.

الإمام مع المخرج عادل أديب
الإمام مع المخرج عادل أديب

وحرص صناع مسلسل "حضرة العمدة" على تبني ودعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمام الكثير من الوجوه الواعدة من خريجى ودارسى المعاهد الفنية والمسرحية المتخصصة، ليكون مزيج درامي مختلف يجمع بين أكثر من 25 نجما ومشاركة 36 ممثلا شابا تم اختيارهم بعناية شديدة، وتم تدريبهم من خلال ورشة متخصصة ليحصلوا على فرصة مميزة، ليُمثل هذا الشكل الدرامى إضافة لصناعة الفنون في مصر، وإتاحة للمشاهد المصرى والعربى للاستمتاع بنمط مُختلف من الأعمال الدرامية التى تجمع بين جيلين مختلفين.

الإمام مع النجم أحمد بدير
الإمام مع النجم أحمد بدير

 

337466254_1462265181271352_4381910120713848854_n
 

 

339275147_977121623449529_8391161854941014519_n
 

 

337359682_1388604655265463_3886942700458540483_n
 

 

337535592_170503909213894_3477302367185796074_n
 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا