شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الشامى تجسد دور زوجة تكفيرى في مسلسل حرب مع أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سارة الشامى في بطولة مسلسل حرب الذى يتم عرضه في شهر رمضان الجارى، وتجسد سارة شخصية مروة المتزوجة من التكفيرى فريد (أحمد أبو زيد) ابن أخت الشيخ عثمان (أحمد السقا)، وظهرت مروة في الحلقة الثانية من العمل بعدما استطاع زوجها الهروب من الشرطة بعد احباط محاولته هو وزملائه بتفجير قسم شرطة امبابة، وتسافر معه إلى العريش قبل بدء البحث عنه.

مسلسل حرب مكون من 10 بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.

وشاركت سارة في النصف الأول من رمضان خلال مسلسل مذكرات زوج المكون من 15 حلقة بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



سارة الشامى فى مسلسل حرب



ارة الشامى فى مشهد من مسلسل حرب