عائشة بن أحمد عضو لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى فى دورته الـ71

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القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة التونسية عائشة بن أحمد، فى لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصريى للسنيما فى دورته الـ71، برئاسة الأب بطرس دانيال، والتى تقام فى الفترة من 5 إلى 12 مايو، تزامنًا مع إعادة افتتاح قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وحققت الفنانة عائشة بن أحمد نجاحاً فى شهر رمضان المبارك من خلال مشاركتها فى مسلسل "مذكرات زوج" والمكون من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وهو من بطولة، اطرق لطفى، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوى.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثانى الذى يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد فى الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية".

أما آخر أعمال عائشة بن أحمد في السينما، كان من خلال فيلم "ريتسا" وشاركها في البطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي ومي الغيطي وأمير المصري، إخراج أحمد يسري وتأليف معتز فتيح، وتدور أحداثه حول العديد من قصص الحب التي تتضمنها الأحداث، إذ يتناول العمل علاقات عاطفية تتضمنها العديد من مشاهد الدراما والغموض، ويحكى الفيلم قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، وتقع الأحداث في الإسكندرية.