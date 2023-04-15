شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: وليد فواز.. جوكر أدوار الشر فى الموسم الرمضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أساس نجاح الممثل فى تجسيد أى شخصية يقدمها هو خلقه لأحاسيس ومشاعر وأفعال تميز الشخصية التى يقدمها، فيتمكن من تأدية دوره على نحو جيد، هكذا دائما أرى الفنان وليد فواز فهو ممثل قادر على الإلمام بمختلف الدوافع الإنسانية للشخصيات التى يقدمها، وفى موسم دراما رمضان 2023 يقدم فواز أكثر من شخصية بأكثر من مسلسل، ونجح فى رسم ملامح وأبعاد لكل دور جعله مميزا وقادرا على تجسيد الشر مثلا بألوان مختلفة.

وليد فواز شاهدته في مسلسلين الأول هو : (الكتيبة 101 ) والذي يجسد فيه شخصية أبو أسامة، والثاني هو دور المطلب بن عبدالله في مسلسل ( رسالة الإمام )، وفي العملين يمتلك قدرة على التعبير المتقن لكل شخصية والإحساس الصادق المفعم بالمشاعر، فهو حقا "جوكر" يجيد تجسيد الكثير من الشخصيات، وإضافة إلى ذلك سنجده ممثلا يمتلك شخصية على الشاشة.

وليد فواز من الممثلين المخلصين لمهنة التمثيل فهو يهتم بتفاصيل أى شخصية يقدمها ويظهر ذلك فى الأعمال المشارك فيها فى شهر رمضان، فقد اهتم فى الكتيبة باللهجة وتفاصيل النطق الصحيح للشخصية التى يقدمها، وغيرها من الإيماءات واللفتات التى تكشف عن حرفية ممثل دارس وواعى بما يقدمه على الشاشة، ومن المؤكد أن دراسته فى أكاديمية الفنون، ثم دراسته فى مركز الإبداع الفنى بقسم التمثيل أثقلا موهبته وكان لكل منهما تأثير كبير في نضج موهبته بما قدمه من تجارب مسرحية أثناء الدراسة وفيما بعد التخرج.