"تجليات رمضان بين الشعر الشعبي والعامي" فى أمسية بالأعلى للثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الأمسية الشعرية الرمضانية الثانية بعنوان "تجليات رمضان بين الشعر الشعبي وشعر العامية" وذلك في تمام التاسعة مساء الأحد 16 أبريل الحالي بقاعة المجلس.

تبدأ الأمسية بكلمة الشاعر مسعود شومان (عضو لجنة الشعر) بعنوان "رمضان

في التراث والمأثور الشعبي"، وكلمة الشاعر جابر بسيوني بعنوان (رمضان في الشعر).

ويشارك بها الشعراء: إيهاب البشبيشي، وحاتم مرعي، وطارق الدسوقي، وعمر مكرم، ومحمد رؤوف، ويديرالأمسية: الشاعر مسعود شومان.