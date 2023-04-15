حفلات عيد جدة 2023| موعد ليلة عمرو دياب

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الهضبة عمرو دياب جمهوره في السعودية، بحفل غنائي جديد، وذلك ضمن فعاليات حفلات عيد الفطر المبارك التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء.

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ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 28 من إبريل الجاري، بمدنة جدة على مسرح بنش مارك

تتضمن حفلات عيد الفطر في السعودية، عدد من مدن المملكة، والتي يجتمع فيها عدد كبير من نجوم الغناء العربي على المستوى العربي والخليجي، على أن يتم طرح التذاكر الخاصة بكل حفل عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كان عمرو دياب قد طرح حديثًا في رمضان أغنية "شكرا من هنا لبكرة"، لصالح إحدى الشركات الكبرى للمحمول في مصر .

وتقول كلماتها "في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك، ويسند يشيلك في وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية.. يسبق بخطوة يحميك بقوة.. مالكش إلا هو في حد لما تخبط

هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة.. معاك خطوة

خطوة ده ماسابكش مرة.. أمبارح وبكرة في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما أيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة دايمًا في ضهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاه بيرد غيبتي لو جابوا سيرتي، ومفيش حد بيفرق معاه بتجيلي فكرة بتطق فجأة.. هي المكالمة فيقولي يالا في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما أيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة".