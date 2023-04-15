سيلين ديون| بين شغف الغناء والتخلي عن مرضها

ياسر رشاد - القاهرة - تعود المغنية العالمية سيلين ديون لجمهورها بألبوم غنائي منتظر، بعد غياب طويل بسبب مرض عصبي نادر، أبعدها عن الوسط الغنائي لفترة.

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تأتي خطوات عودة سيلين ديون الفنية بأغنية love Again، الذي يحمل اسم فيلمها الجديد نفسه، يتضمن مقاطع غنائية وموسيقية جديدة، وبعض الأغاني القديمة لها.

ستطرح سيلين ديون ألبوم Love Again من 12 أغنية، من بينها أغنيات داخل أحداث الفيلم، ومن المقرر طرحه في 15 من مايو المقبل، بالتزامن مع عرض الفيلم في دور العرض السينمائي.

كانت سليني ديون خرجت لجمهورها باعتراف جريء عن مرضها التي أصيبت به خلال الفترة الماضية، والذي يسمى متلازمة الشخص المتيبس، ويصيب العضلات بشكل تدريجي، تجعل الشخص غير قادر على الحركة بشكل طبيعي.

كما أعلنت سيلين ديون عن تأثير مرض متلازمة الشخص المتيبس على أحبالها الصوتية، جعلها غير قادرة على الغناء بشكلٍ سليم مما أثر بشكل كبير على نشاطها الغنائي في تلك الفترة.