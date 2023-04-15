اتهام نوال الزغبي بتناول المشربات الكحولية في رمضان .. والفنانة تعلق

كتب امير فتحي في السبت 15 أبريل 2023 02:43 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو وصور للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والتي أثارت حالة من الجدل والانتقادات حولها بين المتابعين .

حيث ظهرت نوال الزغبي خلال تواجدها في أحد أماكن السهر وهي تغني أثناء جلوسها مع مجموعة من الأشخاص به، وتوجد على الطاولة أمامها مشروبات كحولية وفقا لما تداولته بعض الصفحات .

حيث كتبت إحدى الصفحات على موقع “تويتر” في تعليقها على ذلك: “نوال الزغبي بكل وقاحة تتناول المشروبات الكحولية في الشهر الفضيل .. اوك اشربي بس مو تنشري فيديوهات إنك عم تشربي، احترمي الشهر الفضيل والناس الصائمين” .

وخرجت الفنانة نوال الزغبي للرد بقوة على هذا الاتهام في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” فقالت: “أوّل شي هيدا الكاس مش لإلي، للشخص اللي قاعد على رأس الطاولة .. ومين قالّو إنه كحول، شو هالعالم هيدي ولو” .