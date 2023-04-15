شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل "رسالة الإمام" لـ خالد النبوى قبل أيام على انتهاء رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، من تصوير العمل، وذلك قبل أيام قليلة على انتهاء شهر رمضان، حيث كشف أحد أفراد فريق العمل عن انتهاء التصوير بنشره صورة من موقع التصوير عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، وعلق عليها: "الحمد لله فركش مسلسل رسالة الإمام الشافعي".



انتهاء تصوير مسلسل رسالة الامام

مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل رسالة الإمام على قنوات dmc وcbc والحياة

يأتى هذا فيما تعرض الحلقة 24 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وتعرض على قناة cbc الساعة 12.15 صباحاً والاعادة الساعة 5 صباحاً، أما على قناة الحياة الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 9.15 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السورى ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.