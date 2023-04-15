شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. هل ينتقم جابر من أنور وكيف يتصرف زيدان مع مهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة على شاشة قناة ON، مسلسل ضرب نار الحلقة 24، بعد الأحداث الكثيرة التي شهدتها حلقة أمس، إذ ذهبت مهرة (ياسمين عبد العزيز) للقاء جابر (أحمد العوضي) لتأخذ منه شقيقها طارق (أحمد غزي)، وفي تلك الأثناء يأتي زيدان (ماجد المصري) وتنشب خناقة بينهما، كما تخبر مهرة زيدان بخيانة يمنى (هدى الإتربي) له مع أدهم، ويقول خلال الحلقة بقتلهما، كما يعلم جابر أن أنور (أحمد العوضي) هو السبب في مطاردته له أثناء تهريب السلاح.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 24 معرفة كيف ينتقم جابر من أنور الزيات بعد توعده له خلال حلقة أمس ومعرفته أنه السبب في مطاردة الرجال له أثناء التهريب؟، فضلا عن معرفة تصاعد العلاقة بين مهرة وزيدان بعد الخناقة الأخيرة، وبعد قتله ليمنى وأدهم، وكيف تتصرف مهرة مع طارق وكيف تنجح عملية معالجته من الإدمان أم تفشل؟



مسلسل ضرب نار الحلقة 24

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



مسلسل ضرب نار الحلقة 24

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.