“ندمان إني مشاركتش” .. فنان شهير يكشف عن ترشحه لهذا الدور في مسلسل “جعفر العمدة”

كتب امير فتحي في السبت 15 أبريل 2023 03:58 مساءً - أعرب الفنان تامر عبد المنعم عن ندمه على عدم مشاركته في مسلسل “جعفر العمدة”، بعد أن كان مرشحا لتجسيد دور “سيد” الذي يقدمه الفنان أحمد فهيم .

كتب تامر عبد المنعم في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، مشيدا بمسلسل “جعفر العمدة” وبطل العمل الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي: “كلام من الآخر .. محمد رمضان نجم رمضان بلا منازع ومحمد سامي المخرج الأفضل” .

تابع: “الاتنين أكتر ناس فاهمين سيكولوجية الجمهور ومعاهم سر الخلطة .. والجريمة إن البعض بيهاجم رمضان وهو الوحيد اللي عارف ينافس ويشرف الدراما المصرية” .

أضاف: “وأنا عن نفسي في غاية الندم على إن ظروفي مسمحتش ليا إني اشتغل معاهم في جعفر العمدة .. وأخيرا شابوه أحمد فهيم عمل دور سيد أحسن من أي حد بما فيهم أنا لو كنت عملته” .

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” يعرض ضمن موسم رمضان 2023، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر .

ويشارك في بطولته: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، طارق النهرى وغيرهم .