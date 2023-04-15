أميرة الدراما إيمان العاصى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى بشخصية "دلال" فى مسلسل "جعفر العمدة"

ياسر رشاد - القاهرة - النجمة تتفوق على نفسها وتكسب الرهان على نجاح الشخصية.. وإشادات واسعة بأدائها فى المسلسل

حصدت أميرة الدراما إيمان العاصى إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على دورها فى مسلسل "جعفر العمدة" وتألقها بشخصية "دلال" بعد عرض الحلقة الثالثة والعشرين، والتى شهدت تسليط الضوء على كشف "سر" ما حدث لعائلة جعفر العمدة وكانت "دلال" سببا فيه، حيث تألقت إيمان العاصى فى تقديم الشخصية بأداء رفيع، ومتزن، وبطريقة تعبيراتها، التى أعجبت قطاع كبير من المشاهدين.

وقدمت النجمة إيمان العاصى مشاهد تمثيلية رائعة ومؤثرة فى الحلقة الـ 23 من المسلسل، تارة وهى تتكلم وتنفعل مع ماضيها وذكرياتها، وتارة أخرى دون أن تنطق بحرف واحد، معتمدة فى ذلك على انفعالاتها ونظراتها وبكائها، حيث برعت فى تقديم "دلال" بحرفية شديدة، ونجحت من خلالها فى تصدر الترند، كما نجحت فى الامساك بتفاصيل الشخصية والالمام بكل مفرداتها، حيث تشهد الشخصية تحولات درامية كبيرة خاصة فى الحلقات المقبلة.

واستطاعت أميرة الدراما إيمان العاصى أن تلفت الأنظار اليها من أول مشهد فى المسلسل بسبب ظهورها بلوك جذاب ومختلف عن الأعمال الدرامية التى قدمتها من قبل، وجذبت الجمهور بأدائها المميز، والمختلف،

وكسبت الرهان على نجاح الشخصية وتمردها على جميع الشخصيات التى قدمتها من قبل.

وأعربت إيمان العاصى عن سعادتها الكبيرة بنجاح المسلسل وردود الأفعال التى تلقاتها، مؤكدة أن جميع ردود الأفعال ايجابية ورائعة، لافتة إلى أن العمل مع نجم بحجم محمد رمضان مختلف للغاية، وموجهة الشكر للمخرج محمد سامى الذى قدمها فى دور مختلف وجديد عليها نال استحسان الجميع.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، ايمان العاصي ، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.