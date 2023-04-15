عيد الفطر في السعودية 2023| كاظم الساهر مع جمهوره في جدة

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي القيصر كاظم الساهر، حفله الغنائي الجديد في السعودية، ضمن فعاليات عيد الفطر التي تجوب أنحاء المملكة.

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ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 27 من إبريل، في مدينة جدة على مسرح بنش مارك، على أن يتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص به.

حفلات عيد الفطر في السعودية 2023

تتضمن حفلات عيد الفطر في السعودية، عدد من مدن المملكة، والتي يجتمع فيها عدد كبير من نجوم الغناء العربي على المستوى العربي والخليجي، على أن يتم طرح التذاكر الخاصة بكل حفل عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني كاظم الساهر الحياة

كانت أحدث الاصدارات الغنائية لـ كاظم من خلال أغنية "الحياة"، والتي

حققت أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل وعشتُ في عذابها كآبةً لاتُحتمل باركتُ حتى غدرَها ولم أفارِق الأمل قاومتها في مكرها من حكَّم العقل وصل من لم يُفق من وهمه فعن أساه لاتَسَلْ صارت حياته عدم صارت همومه جبل إشرب لوحدك الأسى وذُق مرارةَ الفشل إن لم نقاوِمْ ضَعفَنا ليس لنا فيها محل هيَّ الحياةُ هكذا ذا طبعُها منذ الأزل".