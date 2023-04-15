حفلات عيد الفطر 2023| موعد ليلة محمد عبده المنتظرة

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي فنان العرب محمد عبده، حفل غنائي جديد في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتي تضم عدد من نجوم الغناء العربي.

اقرأ أيضًا..حفلات عيد الفطر2023| أنغام في ليلة غنائية بالقصيم

موعد حفل محمد عبده في عيد الفطر 2023

ومن المقرر ان يقام الحفل رابع أيام عيد الفطر المبارك بالدمام، في مركز الظهران.

حفلات عيد الفطر في السعودية 2023

تتضمن حفلات عيد الفطر في السعودية، عدد من مدن المملكة، والتي يجتمع فيها عدد كبير من نجوم الغناء العربي على المستوى العربي والخليجي، على أن يتم طرح التذاكر الخاصة بكل حفل عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أغنية محمد عبده الجديد الملامح

كانت أحدث أغاني محمد عبده من خلال أغنية الملامح، والتي سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلماتها"الملامح .. تسأليني .. ليه

في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي .. من سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب ".