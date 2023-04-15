حفلات عيد الفطر 2023| رابح صقر مع جمهوره في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان رابح صقر في حفلات عيد الفطر المبارك بالسعودية، والتي تضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي.

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موعد حفل رابح صقر في عيد الفطر 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل خامس أيام العيد في العاصمة الرياض على مسرح محمد عبده أرينا.

حفلات عيد الفطر في السعودية 2023

تتضمن حفلات عيد الفطر في السعودية، عدد من مدن المملكة، والتي يجتمع فيها عدد كبير من نجوم الغناء العربي على المستوى العربي والخليجي، على أن يتم طرح التذاكر الخاصة بكل حفل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أغاني رابح صقر 2023

كانت أحدث أغاني رابح صقر من خلال يامعكازي، التي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهد، وتقول كلماتها"ياللي على شان معكازي تبين لـي رجلي على حالها وانا على حالـي والكسر ما هوب في رجلي علي كلي وانت السبب في

الغرابيل اول وتالي تكفي مراسيلنا العجلات يـا خلـي عن مخذ الاخبار والا شوف الازوالي قلبي وقلبك توصل لك وترسل لـي والله انها اشد من موجات الارسالي ردن سلامي عليك وجن وقالن لـي انك ترحب وانا في خاطرك غالـي ليت الغرابيل جتني من عـدو لـي إن ما تقاضيت والا بيتقاضـى لـي لكن من واحـد ذكـره غنـاة لـي ما زلت احبه،، وابا احبه ولا ابالـي لامر طـرق بخدراتـه سـلام لـي كنه يسلـم علـي بصوتـه العالـي خلوني اسج عن موضوعه احسن لي والا الغلا،، والله ان يبطي هو غالي.