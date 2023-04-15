شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: كان يهمنى نجاح مسلسل علاقة مشروعة لأنه دور مختلف ومركب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم ياسر جلال عن نجاحه فى شهر رمضان من خلال مسلسل علاقة مشروعة، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد‭ ‬لله‭ ‬على‭ ‬نعمة‭ ‬النجاح،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بنجاح‭ ‬المسلسل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النقاد‭ ‬والجمهور‭ ‬والسوشيال‭ ‬ميديا،‭ ‬وقدمت‭ ‬تجربة‭ ‬ودورًا‭ ‬مختلفًا‭ ‬تمامًا،‭ ‬فكان‭ ‬يهمنى‭ ‬أنه‭ ‬ينجح.

وتابع ياسر جلال: الحمد‭ ‬لله‭ ‬ربنا‭ ‬أراد‭ ‬أن المسلسل ‬ينجح‭ ‬بفضله‭ ‬ثم‭ ‬الكاتبة‭ ‬سماح‭ ‬الحريرى‭ ‬كتبت‭ ‬لنا‭ ‬سيناريو‭ ‬حلو،‭ ‬والمخرج‭ ‬خالد‭ ‬مرعى،‭ ‬وكل‭ ‬عناصر‭ ‬العمل‭ ‬الفنى‭ ‬وزملائى‭ ‬الفنانين‭ ‬والذين‭ ‬أتشرف‭ ‬أننى‭ ‬كنت‭ ‬واحدا‭ ‬منهم‭ ‬لأن‭ ‬المسلسل‭ ‬بطولتنا‭ ‬كلنا‭ ‬وكلنا‭ ‬شركاء‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬لأننا‭ ‬فريق‭ ‬واحد،‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬تعبنا‭ ‬وربنا‭ ‬كلل‭ ‬تعبنا‭ ‬بالنجاح،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لى‭ ‬كانت‭ ‬تجربة‭ ‬مهمة‭ ‬لأنه‭ ‬دور‭ ‬مختلف‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الذى‭ ‬قدمته‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬وكنت‭ ‬محتاجها‭ ‬فى‭ ‬التوقيت‭ ‬ده‭ ‬بالذات،‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬إن‭ ‬ربنا‭ ‬جعل‭ ‬لها‭ ‬صدى‭ ‬طيبا‭ ‬عند‭ ‬المشاهدين‭.‬

وأضاف ياسر جلال: ‬الموضوع‭ ‬اجتماعى‭ ‬رومانسى‭ ‬وفيه‭ ‬جانب‭ ‬تشويقى‭ ‬فى‭ ‬الأحداث‭ ‬والبناء‭ ‬الدرامى‭ ‬مشوق‭ ‬جدا،‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬المفارقة‭ ‬الدرامية‭ ‬والقفلات‭ ‬الساخنة،‭ ‬وكل‭ ‬نهاية‭ ‬حلقة‭ ‬تخليك‭ ‬عاوز‭ ‬تشوف‭ ‬اللى‭ ‬بعدها،‭ ‬وطريقة‭ ‬الحكى‭ ‬فى‭ ‬المسلسل‭ ‬مختلفة،‭ ‬قد‭ ‬تكون قصة‭‬ ‬واحدة‭ ‬حبت‭ ‬زوج‭ ‬صديقتها قدمت قبل ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬طريقة‭ ‬الحكى‭ ‬فى‭ ‬المسلسل‭ ‬والبناء‭ ‬الدرامى‭ ‬كانت‭ ‬مختلفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللون‭ ‬ده‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬وماعملتهوش‭ ‬قبل‭ ‬كده،‭ ‬ودايما‭ ‬حريص‭ ‬أنى‭ ‬أعمل‭ ‬حاجات‭ ‬مختلفة‭ ‬بقضايا‭ ‬مختلفة‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬وشخصية‭ ‬‮«‬عمرو‮» ‬‭ ‬تبدو‭ ‬هادئة‭ ‬من‭ ‬الظاهر‭ ‬ولكن‭ ‬بداخله‭ ‬صراعات‭ ‬كثيرة‭ ‬تظهر‭ ‬فى‭ ‬نظرة‭ ‬العين‭ ‬والقلق‭ ‬والتوتر‭ ‬اللى‭ ‬جواه،‭ ‬فكانت‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬التمثيلى‭ ‬مختلفة‭ ‬ومشاعرها‭ ‬كانت‭ ‬داخلية‭ ‬أكثر،‭ ‬وأنا‭ ‬طبعا‭ ‬سعيد‭ ‬أنى‭ ‬عملت‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬وسعيد‭ ‬أنى‭ ‬اشتغلت‭ ‬مع‭ ‬الكاتبة‭ ‬سماح‭ ‬الحريرى‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭.‬

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".