شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيى حفلاً غنائيًا ثانى أيام عيد الفطر فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد رمضان، حفلاً غنائيًا في ثانى أيام عيد الفطر بدولة الإمارات، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة عيد الفطر.

في جانب آخر انتهى النجم محمد رمضان من تصوير فيلم "هارلى" وذلك استعداده لعرضه في عيد الفطر المبارك، ويشاركه في البطولة النجمة مي عمر والنجم محمود حميدة، والفيلم من إخراج محمد سمير.

ويعرض للنجم محمد رمضان في شهر رمضان الكريم، مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.