شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ومى وفتحى ومها نصار فى كواليس "سوق الكانتو" من موقع التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل سوق الكانتو، عن صورة جديدة من موقع التصوير، حيث ظهرت مجموعة من أبطال المسلسل، وهم النجم أمير كرارة، والنجمة مى عز الدين، والنجم فتحى عبد الوهاب، ومها نصار، ضياء عبد الخالق، وأحمد على، وغيرهم، بـ جانب مخرج العمل حسين المنباوى.



سوق الكانتو

على أن تعرض الحلقة 24 من مسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة اليوم على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاُ والساعة 1 ظهرا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والاعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" فى عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.