عفاف شعيب تكشف عدد مرات إجهاضها

كتب امير فتحي في السبت 15 أبريل 2023 05:51 مساءً - كشفت الفنانة عفاف شعيب عن عدد المرات التي تعرضت فيها للإجهاض، وهم ثلاث مرات، ثم لم تتمكن بعد ذلك من الإنجاب مجددا .

قالت عفاف شعيب في مقابلتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “العرافة”: “أول مرة دي أنا، ربنا يسامحني وصومت كذا سنة ورا بعض شهرين متتالين” .

تابعت: “التانية، كان لما يحصل حمل، كان سبحان الله ينزل لوحده والتالتة بردو نفس الحكاية .. وبعدها محبتش بقى خلاص .. الدنيا خدتني والشغل خدني الشهرة والنجاح والسفر ورايحة وجاية .. في جوازتي التانية حاولت” .

وبسؤالها عن إن كان حرمانها من الإنجاب مرة أخرى جاء كعقاب من الله لها، علقت: “ربنا عايزني أبقى لوحدي، ليه هو .. انا متبطرتش على النعمة، أول مرة كان شغل كتير ولسه صغيرة وممكن يكون عقاب من ربنا” .

وفي سياق آخر أشارت الفنانة عفاف شعيب إلى أنها لا تزال تتلقى عروضا للزواج ولكنها ترفض، ومن بينها شابا ظل يلاحقها لسنتين ويصغرها في العمر بحوالي 20 عاما .

واصلت: “أنا قادرة أعيش لنفسي وونسي ربنا سبحانه وتعالى هو خير ونيس .. من كام سنة لقيت شاب كل شوية يبعتلي رسايل وأنا بحبك ويبعتلي صوره، عملتله بلوك وفضل يبعتلي والقصر اللي هو فيه واللي انتي عايزاه وأنا تحت أمرك” .

أكملت عفاف شعيب: “لأ طبعا، أنا كمان ضد إن واحدة تبقى في سني وتتجوز شاب، بيصغرني يمكن ب 20 سنة وفضل سنتين ورا بعض” .