صورة قريبة للفنانة نادين نسيب تكشف ملامحها الحقيقية وتُظهر عيوب بشرتها.. لن تصدّقوا كيف بدت؟

كتب امير فتحي في السبت 15 أبريل 2023 11:51 مساءً - أقدمت الفنانة نادين نجيم على تصرف جريء بنشرها صورة مقربة لوجهها دون مكياج أو فلتر، لتكشف عن عيوب بشرتها بثقة وتثبت أنها مثل أي فتاة أو سيدة لا تتمتع ببشرة مثالية.

نادين نسيب نجيم نشرت صورة لها بكل ثقة عن قرب، دون مكياج أو تطبيق فلتر لتكشف عن طبيعة بشرتها، التي جاءت مثل أي شخص بها بعض العيوب، ليتم تداول صورتها على نطاق واسع على مواقع التواصل.

نادين نجيم بدون مكياج أو فلتر

وأشاد الكثيرون بتصرف نادين نجيم النابع من ثقتها بنفسها، وأنها تطل دون مكياج أو فلتر للتأكيد على أهمية أن يعتز الشخص بنفسه، وأن يعرف الجميع أنه لا يوجد شيء مثالي.

نادبن نجبم تنشر صورتها بدون فلتر او مكياج

نادين نجيم: لازم ننبسط بشكلنا مين قال أني كاملة؟

هذه ليست المرة الأولى التي تطل فيها نادين نجيم دون مكياج، فسبق وأن نشرت مقطع فيديو لها عن قرب كشف عيوب بشرتها بوضوح، إلا أنها عادة لا تبالي بالتعليقات السلبية التي تنهال عليها.

كما أبدت نادين نجيم استغرابها من موجة الانتقادات التي واجهتها منذ فترة قصيرة، على إثر نشرها صورة مقربة من وجهها كشف عن وجود مسام واسعة في بشرتها وأن المكياج لم يخفيها، فعلقت على التعليقات السلبية لتقول: “شو هل التعليقات في بشرة بلا مسام؟ في بشرة ما بتتعب؟ بالعكس عادي هيدا شي كتير طبيعي أنا مني شايفة شي غلط أبدا”.

وأضافت النجمة اللبنانية قائلة: “لازم ننبسط بشكلنا مين قال أني كاملة لا لا مش مقبول فكرت بني شي

نادين نسيب تردّ على المتنمّرين على إطلالتها الأخيرة

من ناحية أخرى، ردّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على المتنمرّين عليها، عقب نشرها عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق “إنستجرام” مجموعة صور استخدمت فيها منتجات مكياجها الخاص، قائلةً: “يتنمّرون عليَّ بسبب تلك الصور… ألا يخجلون من أنفسهم؟ أين هي الإنسانية؟ وكيف يمكننا دعم بعضنا البعض في مثل هذا العالم السام والقاسي؟”.

وأضافت: “للنساء عليكن الدفاع عن أنفسكن وعن بعضكن البعض… كن لطيفاً، لا يكلفك أي شيء أن تنشر الحب والدعم”.

وكانت نجيم قد نشرت مجموعة صور رصدت المكياج الذي طبّقته في الحلقة الأخيرة من مسلسل “وأخيراً”، موضحةً: “استخدمت منتجاتي ضروري جرّبن على حالي أول شي وما استخدمت فلتر أكيد الصور من تلفوني”.

نادين نسيب في مسلسل «وأخيرًا»

وعلى الصعيد الفني، يبدو أن نادين نسيب نجيم غير راضية عن بعض المشاهد التي يتم عرضها في عملها الدرامي الجديد بعنوان “مسلسل وأخيرا” والذي نافس بقوة ضمن رمضان 2023 الحالي.

وفي التفاصيل ،عبّرت نادين نجيم عن عدم رضاها عن الطريقة التي خرج بها مسلسل “وأخيراً” الذي تلعب بطولته مع قصي خولي للمرة الثالثة، بعد نجاح الثنائي الإستثنائي في مسلسلي «2020» و«خمسة ونص».

نادين نجيم مستاءة من بعض مشاهد مسلسلها وأخيراً

وكتبت نادين نجيم في رد على تغريدة أحد المتابعين للمسلسل الذي قال ما معناه: ” من أحلى المسلسلات التي تابعتها في رمضان منذ فترة، نادين تلعب دوراً مميزاً”، لترد عليه نادين عبر حسابها الخاص على “تويتر” وتقول: “والله بس يا ريت تنحط مشاهدي متل ما هي لانه عم تنكب كلوزات و ريكشنات مهمة وما عم بعرف ليش … صراحة شي بيقهر تشتغل و تعطي من قلبك و تلاقي بعدين شي تاني من دون أي تبرير … بس منقول الحمدالله”.

كما كتبت نادين بعدها في تعليق آخر على إحدى التغريدات : “لقطات … في كتير لقطات مكبوبة بتحسي في تقطيش”.

قصة مسلسل وأخيراً

مسلسل “وأخيراً” هو من نوع الدراما الإجتماعية، ويتضمن كل عناصر التشويق والإثارة التي عوّدت نادين جمهورها عليه في مسلسلاتها السابقة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل نادين بدور “خيال” السيدة اليتيمة صاحبة الشخصية القوية، كما تمتلك “خيال” ماضي مخيف تخفيه عمن حولها وأبرزهم حبيبها “ياقوت” الذي يجسد دوره قصي خولي.

مسلسل وأخيرًا من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، منى واصف وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة صادق الصباح وإخراج أسامة الناصر.

نادين نجيم في صالون زهرة

على جانب آخر، فازت مؤخرًا نادين نسيب نجيم، بجائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات عن مشاركتها في “مسلسل صالون زهرة“، الذي عرض في الفترة الماضية على منصة شاهد، وذلك خلال حفل joy awards، وتنافست على هذه الجائزة مع كل من: الفنانة هند صبري عن مسلسل البحث عن علا، وإلهام علي عن مسلسل سندس، وهدى حسين عن مسلسل من شارع الهرم.

وجاء تعليق نادين نسيب نجيم بعد تسلمها الجائزة على مسرح أبو بكر الشدي، على هذا النحو: أول مرة بتأثر بتلك الطريقة، شكرًا كتير كانت مفاجأة حلوة كتير، الحمد لله على كل حاجة، حتى الظروف الصعبة كانت تجارب مهمة بالنسبة لي، من أول ما بدأت شغل كان الاجتهاد والنية الصافية ليهم نصيب في حياتي.

وتابعت قائلةً: لازم نعرف إن النجاح يوم ليك ويوم لغيرك، والموضوع هذا بيكبر ثقتك بنفسك أكتر، وتعلمت وبآمن كتير بمقولة لما تعترف بنجاح غيرك الله بيرفعك والناس بتفرحلك، وتحية خاصة للمستشار تركي آل الشيخ، كما أهدى الجائزة لكل صناع مسلسل صالون زهرة، معتصم النهار والمخرج جو بو عيد.

الخليج 365

الخليج 365