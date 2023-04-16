شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 24.. إيهاب فهمي يتبرأ من ابنه بعد خروجه عن جماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبى العديد من الأحداث، حيث ذهب إيهاب فهمى، لزيارة ابنه " يوسف المنصور " فى السجن، وتفاجأ أن توجهاته قد تغيرت وأنه أصبح لا يؤمن بجماعة الإخوان، وحاول إرجاعه عن ذلك ولكنه فشل، فتبرأ منه وقال له " من النهارده ابنى حذيفة مات".

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمى، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوى، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس فى الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولى سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.