شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 4.. الشيخ عثمان يأمر بتصفية الرائد عمر الإمام والعملية تفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر الشيخ عثمان (أحمد السقا)، أحد التكفيريين معه بالذهاب إلى مستشفى العريش بصحبة تكفيري آخر وتصفيه الرائد عمر الإمام (محمد فراج) فى الحلقة الرابعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، وذلك بسبب مطاردته له طوال الوقت والبحث ورائه، وبالفعل أطلق تكفيرون الرصاص على عمر وشريف زيدان (أحمد سعيد عبد الغنى) ولكنهما يستطيعا التعامل مع الأمر وقتل أحد التكفيريين.

التكفيري فريد (أحمد أبو زيد) يعانى من أزمته الصحية فى الكلى ويستمر الشيخ عثمان فى التخطيط للسفر إلى القاهرة، اما عمر فيقابل أحد شيوخ سيناء وهو الشيخ عياش الذى يسأله عن عثمان، وأنه لا يعرف عنه بأنه بلا عقيدة وكل الجماعات التى انضم لها كانت تريد التخلص منه سواء فى مصر أو خارج مصر وكل ما يفكر فيه هو القتل فقط، وأن والده كان إرهابيا قديما وقتل عن طريق أبو القاسم ويروى له عن قصة عثمان وما حدث له وأعماله العنيفة الإرهابية.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.