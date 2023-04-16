شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أحداث الحلقة 24 مسلسل سوق الكانتو.. طه القماش يسعى للانتقام من جابر بعد مقتل دهب.. عائشة تطلب الطلاق من علوان.. وخطوبة طه ورواية.. ورشاد يستولي على ذهب زوجته من أجل البكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، العديد من الأحداث إذ بدأت بمشهد للمفتش وطه القماش، إذ يبحث الأخير عن الانتقام من جابر بعدما تسبب في قتل دهب، ويسعى لأخذ حقها، فيما يطمئنه المفتش ويطلب منه الهدوء وترك الأمر للشرطة.

كما يخبر رشاد زوجته فاطمة بأن عليه ديون يجب ان يدفعها، وتعطيه فاطمة مجوهراتها لكي يبيعها ويسدد ديونه، ويعدها بأنه سيعيدها لها مرة أخرى .

فيما تعبر راوية لطه القماش عن حزنها لوفاة صديقته دهب، ويشكوا لها الأخير بأنه يفارق الكثير من أحبائه، وتسأله عن ظروف وفاتها ويخبرها بأنه ماتت بسببه.

وفي مشهد تالي تعبر عائشة لزوجها علوان عن غضبها مما حدث منه في السابق وطرده لها، وتخبره بأنه يطلقها بعد أيام لأنها لا تسامحه.

وفي إطار سعي رشاد لأخذ لقب "بك" يتبرع لأحد ملاجيء الأيتام بملبغ مالي، ويطالب مسؤول الملجأ بإيصال مختوم.

ويجتمع طه القماش مع رجاله للتخطيط لأخذ حق دهب، ويستعين بعلون ويطالبه بأن يراقب سعد أحد رجال جابر، ولا يخبر طه القماش رجب بأمر الاجتماع ويبدو أن يشك فيه.

ويذهب رشاد إلى راوية محاولا اقناعها بأنه يسعى للصلح معها ومع طه القماش والتعاون معا، بدعوى أنه يريد الخير للكل، وفي مشهد تالي تعقد خطوبة طه القماش وراوية.

وأثناء سير صالح في السوق مخمورا يحاول لصوص سرقته لكنه يضربهم، ويتدخل طه القماش ويعاتبه على شرب الخمر، لكن صالح يخبره بأنه لم يعد شيئا في السوق كما كان من قبل.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.