حرب الحلقة 4.. الشيخ عثمان يقتل قائد الخلية أبو القاسم بسبب قتله لوالده

القاهرة - سامية سيد - كشف الشيخ عثمان (أحمد السقا)، للتكفيري أبو القاسم (محمود البزاوي) قائد الخلية الموجودة بسيناء عن سبب قتله لأمير الجماعة فى ليبيا، وذلك فى الحلقة الرابعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، حيث أكد أن حسان (محمود غريب) الذى يعمل معه الذى ساعده على الهرب، وأنه لم يكن يريد قتل أمير الجماعة وانما يبحث عن قتل من قتل والده ويخرج عثمان سكينه ويقتل أبو القاسم لأنه الذى قتل والده، ويصبح حسان قائد التنظيم.

الرائد عمر الامام (محمد فراج) يرفض للعودة إلى القاهرة بدون القبض على الظافر (أحمد السقا) رغم التعليمات التى وصلت إلى الضابط شريف زيدان (أحمد سعيد عبد الغنى) بالعودة إلى القاهرة، وحصل شريف على موقفة باستكمال المهمة فى العريش للبحث عن خيط للوصول إلى الظافر، وينتقلان إلى المستشفى لمعرفة كافة التفاصيل التى حدثت التكفيري فريد (أحمد أبو زيد) ولكن شخص ما فى المستشفى يصور عمر مع الدكتور ويرسل الصور للشيخ عثمان.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.