شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 24.. انهيار مهرة بعد وفاة شقيقها وحضور جابر الجنازة متخفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 24 تلقي مهرة (ياسمين عبد العزيز) اتصالا يخبرها بوفاة شقيقها طارق (أحمد غزي)، لتذهب مسرعة إلى مكان تواجده وتنهار من البكاء وهي تحتضن جثمانه، ثم دفنه وسط حزنها الشديد هي وشقيقتها بوجود زيدان (ماجد المصري) بجوارها، كما يتواجد جابر (أحمد العوضي) ولكن بشكل متخفي.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.