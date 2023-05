شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 4.. اشتباك بين الشيخ عثمان ورجاله مع كمين العريش وتصفية فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، وصول الرائد عمر الإمام (محمد فراج) والضابط شريف زيدان (أحمد سعيد عبد الغني) إلى 4 عناصر تكفيرية من الذين يتم البحث عنهم، وفى نفس الوقت يجهز الشيخ عثمان (أحمد السقا) نفسه للسفر إلى القاهرة بعدما استلم كمية الـ C4 التى جاء سيناء من أجلها.

تداهم قوات الشرطة أحد المنازل بعد تحريات وجود الظافر فيها (أحمد السقا) ولكنهم لم يجدوا أى لحد فى المنزل واكتشاف أنهم تحركوا منذ وقت قصير، وبالفعل يتحرك الشيخ عثمان ومعه مادة الـ C4 وأثناء مرورهم بالكمين كان عمر وشريف على أتم الاستعداد وبالفعل تم الاشتباك مع ضباط الكمين ويتم تصفية فؤاد (أحمد أبو زيد)فيما يهرب عثمان بالسيارة الأخرى.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.