شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة 24 ملخص الأحداث.. السرّى واليًا على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، تقلُّد السرى "حمزة العيلى" عباءة الوالى، ويدور حوار بينه وبين الجروى "نضال الشافعى" حول ما تم الاتفاق عليه من تقاسم السلطة بينهما، فيسأله الجروى: "ماذا عن تنيس"، فيقول السرى: "تنيس لك.. أما باقى ما اتفقنا عليه سنتحدث عن تلك الأمور عندما نصل إلى الفسطاط".

يدخل السرى الفسطاط بين جنوده ويلقى فيهم كلمة يبدأ فيها بالآية القرآنية: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".. يا أهل الفسطاط اليوم عهد جديد.. وهذا العهد يتطلب منا أن نتكاتف فيد الله مع الجماعة، فاعتصموا بحبل الله جميعا، فالقادم أفضل بإذن الله.. وسيعم الخير على كل أهل مصر.

يهرب أبو بشر "خالد القيش" والمطلب "وليد فواز" من الفسطاط، ويبحث عنهما جنود السرى لكنهم لا يجدون لهما أثر، كما أن أبا بشر أخفى دفاتر ديوان الخراج ، ويكلف السرى الجروى بإيجاد سجلات الخراج حتى يستطيع تسليمه مهامها.

وفى جلسة الشافعى مع طلابه، ما زال الحديث حول مسألة المواريث، خاصة أن خال الطفل إبراهيم ما زال متمسكا ببيع البيت الذى ورثه عن أبيه بعد وصية له قبل موته، مغتصبا حق أخته "أم إبراهيم" دون نص شرعى فلا صحة لعرف يتعارض مع شرع، وهنا يضرب الشافعى مثالا لطلابه حتى يبين لهم الأمر، قائلا: "القاعدة أن لا ضرر ولا ضرار، فلو لدى صاحبك جرح ينزف ولديك خيط من الحرير فأخذناه إليك لنخيط الجرح، لأننا لا نستطيع ترك الرجل ينزف، فهل ننتزع خيطا من جرح آخر أم نتركه يعيش؟". ويدعم البويطى قول الشافعى بآية من القرآن الكريم، جاء فيها: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا".

وكانت الحلقة السابقة قد تضمنت تقديم الإمام الشافعى عزاءه فى جد الطفل إبراهيم الذى يخبره أنه سيرحل مع أمه إلى بلدتهما بعد وفاة جده لأن خاله سوف يبيع البيت الذى يسكن فيه مع أمه.

ويتدخل الشافعى ويتحدث مع الخال الذى يخبره أن الله حدد نصيبه فى تركة أبيه، ويذكره بالآية القرآنية التى جاء فيها: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ" ثم يقول بعد أن ذكر أنصبة جميع الورثة "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ" فليس معنى أن آباءك وأجدادك كانوا على خطأ أن تستمر فيه .

يدخل الشافعى المسجد بصحبة ابنتيه والمرأة التي طلبت أن تحضر جلسات العلم أسوة برسول الله فالثابت أن النساء حضرن مجالس النبى الكريم، بل إن امرأة لم تكتف بحضورها وغيرها إلى جانب الرجال ومجالسهم الشريفة وطالبت النبى بأن يجعل لهن يوما يعلمهن فيه مما علمه الله كما جاء فى حديث أبى سعيد الخضرى رضى الله عنه".

ويبدأ الشافعى درسه فى مساواة الله بين الذكر والأنثى، وقال: "حين أمرنا الله بالتقوى والعامل الصالح لم يفاضل بين ذكر وأنثى وهذا مذكور فى كتاب الله فى كثير من آياته وبعد كلام الله تعالى لا جدال، يقول تعالى: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا".

وأكمل الإمام: والحديث عن مكانة المرأة فى الإسلام وكيف أكرمها الله أمًّا وأختا وزوجة وابنة حديث يطول وهو مفصل فى كتاب الله وسنة نبيه".

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر" ويُعرض على قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.