الحلقة 24 من "جعفر العمدة".. صفعة قوية من سيد لوداد على وجهها بعدما طلبت عودتهما

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 24 من مسلسل "جعفر العمدة"، اعتراف عايدة زينة لمحمد رمضان، بأنها حامل منه، ليقابل الخبر بصدمة، ويعاتبها على فعلها، ويواجهها بأنها قامت بذلك طمعا في أخذ أموال كثيرة منه، ويطلب منها إجهاض الطفل ويهددها إذا لم تقم بذلك سيتصرف تصرفات لا تتخيلها.

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أحداث الحلقة 24 من جعفر العمدة

كما نجح منذر رياحنة شوقي فتح الله، في الوصول لمكان تواجد «بلال شامة» مجدي بدر، ويطلب منه معرفة حكاية خطف ابن جعفر، ولكن بلال شامة يطلب مليون جنيه قبل أن يتكلم، ليوافق شوقي على عرضه، ويقوم بالتصوير معه، ويذهب بعد ذلك إلى شقيقه إيمان العاصي ويفاجأها بصورته مع بلال شامة.

بينما تطلب وداد من سيد شقيق جعفر العمدة، السماح أن ترجع لعصمته مرة أخري، وتقوم بالاعتذار، بعد زواجها من شوقي فتح الله، ولكن يقابل حديثها بالرفض ويقوم بضربها على وجهها.

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ويحاول جعفر العمدة، معرفة مكان تواجد عايدة زوجته، وينجح بالفعل، ولكنه يصل إلى مكانها متأخر بعد ان قاموا عدد من السيدات بضربها في بطنها لإجهاض الطفل

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من

قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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