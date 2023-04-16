شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات رسمت النهاية المأساوية لأحمد غزى فى ضرب نار الحلقة 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 24 نهاية مأساوية لشخصية طارق التى يؤديها الفنان الشاب أحمد غزى بعد تعرضه للقتل، فى مشهد صادم تفاعل معه عدد كبير من الجمهور، إلا أن الكثير توقع تلك النهاية خاصة مع ظهور علامات عديدة خلال أحداث العمل خلال الحلقات الماضية.

شجارات مستمرة

أولى العلامات هو الشجارات المستمرة التى دخل فيها طارق سواء مع أشخاص خطرين فى الشارع وأنقذه وقتها جابر الكومندا (أحمد العوضي)، أو شجاراته المستمرة مع أخته مهرة بسبب محاولاتها تقويمه ورفضه للخضوع لها لأنها تعامله كطفل وليس رجل.

- إهمال أخته له

رغم حب مهرة (ياسمين عبد العزيز) له فإن تركيزها على ابنها والأعمال التجارية مع زوجها جعلها تهمل أخواتها، ما جعله ينطلق فى طريق الضياع.

- علاقة عاطفية مشبوهة

من العلامات التى تنبأت بدخول طارق فى طريق الموت، هو علاقته العاطفية بالفتاة روبى مدمنة المخدرات والتى جذبته لطريق التعاطى، ونتج عن تلك العلاقة حملها.

- إدمان المخدرات

إدمانه للمخدرات، وهروبه من محاولات أخته لإنقاذه من إدمان المخدرات ومن تاجر المخدرات الذى احتجزته نتيجة ديون تعاطيه للمخدرات.

- العمل كموزع مخدرات

كانت العلامة الأخيرة والمؤكدة على نهاية غزى المأساوية هى لجوئه لتاجر المخدرات الذى هدد حياته من قبل وأنقذته أخته مهرة منه، وطلبه أن يعمل لديه فى توزيع المخدرات على المدمنين.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالى، بينما تأتى الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما فى تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك فى بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.