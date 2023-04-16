شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز أثناء سيرها فى شوارع نيويورك بعد الكشف عن أزمتها مع توم كروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثلة كاتي هولمز وهي تستمع بوقتها في مدينة نيويورك وفقًا لموقع الديلى ميل الذى أكد أن هولمز تحاول الترويج لفيلمها الجديد Rare Objects in the Big Apple .



كاتى هولمز

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن خلافات هولمز وطليقها توم كروز فحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، فإن توم كروز منذ وقوع الطلاق بينه وبين الممثلة الأمريكية كاتى هولمز، عام 2013، لم يرَ ابنته منها إلا نادراً، وآخرها منذ سنوات طويلة، إلا أنه ملتزم بمصاريف ابنته حتى بلوغها سن الـ18 عاماً.

وأكدت الصحيفة أن ابنة كروز وكاتى "سورى" بدأت بالفعل التقدم إلى الكليات بمساعدة والدتها، حيث أرسلت بعض الطلبات الجامعية، وتنوى دراسة الموضة فى نيويورك، حتى تكون قريبة من والدتها ذات الخبرة الواسعة في عالم الموضة والأزياء.

وحسب التقرير تقوم الأم بكل ما يلزم لتكون سندًا للابنة، خاصة وأن نجم أفلام المهمة المستحيلة، غائب تماماً عن المشهد، ولا يعرف أي شيء عن الفتاة، ولا حتى عن ميولها وخياراتها ومراحل وتفاصيل حياتها.