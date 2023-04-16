شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. العوضي يقتل أحمد بدير وينتقم لغزي بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 24 العديد من الأحداث التصاعدية، إذ ذهب جابر (أحمد العوضي) إلى أنور الزيات (أحمد بدير)، ليواجهه بعد معرفته أنه من أرسل رجالا ورائه أثناء تهريبه السلاح، وأخبره أنور أنه اعتبره دراعه اليمين وكابن له، ليرفع عليه السلاح، وعلى الرغم من تأثر جابر بكلام أنور إلا أنه يقوم بقتله بالسلاح.

وبعد وفاة طارق (أحمد غزي) بسبب المخدرات، يذهب جابر إلى مكان تواجد تاجر السلاح الذي كان يعمل إليه طارق للانتقام له، لأنه السبب في الحالة التي وصل إليها حتى وفاته، وقام بإطلاق النار على رجال المعلم "قص"، ثم يقول بقتله في النهاية، بحضور ابنه الذي يكون شاهدا على الجريمة.



مسلسل ضرب نار الحلقة 24

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل ضرب نار الحلقة 24

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



مسلسل ضرب نار الحلقة 24