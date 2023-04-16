ذاكرة المدينة "عمارة وعمران القاهرة" فى معرض اليوم بالهناجر

ياسر رشاد - القاهرة -

يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وبرئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، مساء اليوم معرض ذاكرة المدينة عمارة وعمران القاهرة ١٨٨١ الى ١٩٥٤".



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يأتى المعرض احتفالاً باليوم العالمي للتراث، وهو نتاج أعمال لجنة حفظ الآثار العربية آنذاك، والذي يقام في الفترة من ١٦ إلى ١٨ إبريل ٢٠٢٣ في مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

فكرة المعرض

تقوم فكرة المعرض على عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الآثار العربية بحصرها بأمر من الخديوي توفيق لحفظ الآثار وترميمها والحفاظ على المحيط العمراني لها. كما يكشف المعرض دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري وجهوده في تسجيل التراث وترميمه.

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