شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 25.. كيف ينتقم زيدان من مهرة وما رد فعل جابر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة على شاشة قناة ON مسلسل ضرب نار الحلقة 25، إذ أنه من المقرر أن تشهد الحلقة تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، إذ شهدت حلقة أمس وفاة طارق (أحمد غزي) بسبب المخدرات وانهيار مهرة (ياسمين عبد العزيز)، كما طلبت الطلاق من زيدان (ماجد المصري) بعد تصاعد الأزمة بينهما، وقيام جابر (أحمد العوضي) بقتل تاجر المخدرات والاتيان بحق طارق.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 تصاعد الأزمة أكثر بين مهرة وزيدان خاصة مع وفاة شقيقها طارق وعدم الأمان الذي باتت تشعر به مع زيدان، وبعد حديثها مع سحر (مها نصار)، فهل ينتقم زيدان من مهرة بعد طلبها الطلاق؟، أم يتركها وشأنها؟، وإذا قام زيدان بأذية مهرة أو الانتقام منها كيف يكون تصرف جابر؟ هل يساعدها؟ وما مصير علاقته بنوسة (دنيا المصري).



مسلسل ضرب نار الحلقة 24 8

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل ضرب نار الحلقة 24

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.