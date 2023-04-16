هيفاء وهبي تثير جنون الشباب بوصلة رقص فاضحة ارتدت فستان لاصق على جسمها كشف كل مفاتنها وهزت مؤخرتها ساخنة

فنون - كتب سعد محمود - أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مشاركتها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت فيه وهي تؤدي رقصة مثيرة على أغنية النجم المصري عمرو دياب "نور العين".

وأطلت هيفاء وهبي بالفيديو المتداول وهي ترتدي فستان مشدود ولاصق على جسمها، وترقص بشكل مثير بالكعب العالي مع سيدة أخرى.

وكانت هيفاء وهبي قد احتفلت مؤخراً بزفاف شقيقتها هناء في جزيرة قبرص، وظهرت رفقة جميع أفراد العائلة.

ونشرت هيفاء مجموعة صور من زفاف شقيقتها هناء عبر حسابها على "إنستجرام"، بحضور والدتها سيدة عبدالعزيز، التي ظهرت في إطلالة جذابة.

وعلقت النجمة اللبنانية على صور حفل زفاف شقيقتها على إيدي بارودي، بحضور أسرته، قائلة: "عشاء ما قبل الزفاف".

فنيًا، استأنفت هيفاء وهبي تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "اشباح باريس"، بإحدى المناطق الشعبية في العاصمة المصرية القاهرة.

وفيلم "اشباح باريس" بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، أوس أوس، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.