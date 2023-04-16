زينة: “مش هشتغل مع محمد سامي تاني”

كتب امير فتحي في الأحد 16 أبريل 2023 02:43 مساءً - طرحت قناة “القاهرة والناس” عبر حسابها على موقع “فيس بوك” البرومو الدعائي لحلقة يوم 26 رمضان من برنامج “حبر سري”، والتي تحل الفنانة زينة ضيفة بها مع الإعلامية أسما إبراهيم .
وتظهر الفنانة زينة في البرومو وهي تتحدث عن ما تردد حول وجود خلافات بينها وبين محمد سامي مخرج مسلسل “جعفر العمدة”، التي شاركت في بطولته، وأبطال العمب أيضا .
أكدت زينة على عدم وجود أية خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي على الإطلاق، إلا أنها لن تتعاون معه مجددا، فقالت: “معنديش نقطة خلاف مع محمد سامي، لكن لأ مش هشتغل معاه تاني” .
كما تحدثت عن فترة خطوبتها من الفنان تامر عبد المنعم في بداية مشوارها الفني وعلقت على ما قيل عن أن خطوبتها منه كانت “واسطة” وبوابة لدخولها الوسط الفني .
فيما وجهت زينة رسالة إلى من يتدخل في خلافها مع والد أبنائها الفنان أحمد عز والأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه ضدها في أزمتهما الشهيرة .
فقالت: “انتو مين بجد، بس اخرسي انتي وهي وهو، بس خلاص محدش ليه دعوة بينا احنا حرين ناكل بعض هنتصالح، نقطع بعض في بينا أولاد .. ملكوش دعوة، محدش ليه دعوة” .
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