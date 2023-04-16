شكرا لقرائتكم خبر عن طه وراوية قصة حب بدأت فى الحلقة الـ 4 وارتبطا رسميًا في الـ 24 بـ سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد متابعو مسلسل سوق الكانتو قصة الحب التي نشأت بين طه القماش "أمير كرارة"، وراوية "مى عز الدين"، مع نهاية الحلقة الرابعة من العمل، والتي كانت كلمة السر في بدايتها "الدكان الأحمر"، الخاص بـ والدها في السوق، إلا أن هذه العلاقة واجهت الكثير من الصراعات الدرامية التي وقفت أمام نجاحها.



سوق الكانتو

وكان من ضمن هذه الصعوبات والدة راوية "شيرين" التي كان رافضة لـ هذه العلاقة بسبب جد طه، حسانين القماش "عبد العزيز مخيون"، ولكن بعد تمسك طه بـ راوية اقتنعت بـ زواجها منه.



سوق الكانتو

ألا أن الحياة لا تسير كما اراد الثنائى طه وراوية، مع حبس طه، وكذبه على راوية، واكتشافه عن عمله في تقطير الكحول، وعلاقته بـ دهب "ندى موسى"، كانت نهاية العلاقة التى رفضت راوية أن تكملها بسبب شعورها بكذب طه المستمر عليها.



سوق الكانتو

ألا أن طه لم يقبل بالبعد، وقرر أن يقف في "ضهر" راوية أمام رشاد الحرامى "فتحى عبد الوهاب"، شريكها في ملكية السوق، وبسبب خوفه المستمر عليها، ورفضه لإنهاء العلاقة، كان عرضه للزواج عليها هي ما أعاد الحياة بينهما من جديد.



سوق الكانتو

ومع أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل سوق الكانتو، بدأت علاقة طه القماش وراوية، في أخذ مسار جديد، بعد الاتفاق على "قراية الفاتحة" وتجهيز الشقة لإتمام الزواج.



سوق الكانتو

ولكن هل تظل الأمور طبيعية أمام الثنائى طه وراوية وسيتم الزواج دون مشاكل جديدة من طرف طه الذى لايزال يعمل مع الشرطة في البحث عن جابر، خاصة بعد موت دهب بسببه، أو سيقرر طه الابتعاد عن المشاكل للحفاظ على حب راوية؟.



سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.