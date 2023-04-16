زينة عن خلافاتها مع أحمد عز: “محدش ليه دعوة بينا هنتصالح”

كتب امير فتحي في الأحد 16 أبريل 2023 03:58 مساءً - طرحت قناة “القاهرة والناس” عبر حسابها على موقع “فيس بوك” البرومو الدعائي لحلقة يوم 26 رمضان من برنامج “حبر سري”، والتي تحل الفنانة زينة ضيفة بها مع الإعلامية أسما إبراهيم .

ظهرت الفنانة زينة في البرومو وهي توجه رسالة إلى من يتدخل في خلافاتها مع والد أبنائها (عز الدين وزين الدين) الفنان أحمد عز والأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه ضدها في أزمتهما الشهيرة .

فقالت: “انتو مين بجد، بس اخرسي انتي وهي وهو، بس خلاص محدش ليه دعوة بينا احنا حرين ناكل بعض هنتصالح، نقطع بعض في بينا أولاد .. ملكوش دعوة، محدش ليه دعوة” .

وردت زينة على ما تردد في الآونة الأخيرة حول وجود خلافات بينها وبين محمد سامي مخرج مسلسل “جعفر العمدة”، التي شاركت في بطولته، وأبطال العمل أيضا .

حيث أكدت على عدم وجود أية خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي على الإطلاق، إلا أنها لن تتعاون معه مجددا، وعلقت: “معنديش نقطة خلاف مع محمد سامي، لكن لأ مش هشتغل معاه تاني” .

كما تحدثت عن فترة خطوبتها من الفنان تامر عبد المنعم في بداية مشوارها الفني وعن ما قيل بأن خطوبتها منه كانت “واسطة” وبوابة لدخولها الوسط الفني .