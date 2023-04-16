المهن السينمائية تشيد بمسلسل ستهم

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت نقابة المهن السينمائية بفريق عمل مسلسل "ستهم"، بطولة النجمة روجينا، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، خلال الحلقات الماضية.

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نجاح مسلسل ستهم

حيث تلقى العديد من الأشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، هذا إلي جانب ثناء العديد من النقاد على جميع أبطال العمل والسيناريست والمخرج، فضلا عن اشادت العديد من الشخصيات العامة في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم" التي لعبتها النجمة روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.

بيان نقابة المهن السينمائية

وجاء نص البيان الذي صدر عن نقابة المهن السينمائية :"السادة فريق عمل مسلسل / ستهم، تبذلون الجهد والعرق ليل نهار تواجهون الصعاب من أجل تحقيق معادلة النجاح والتفوق إبداعات بأنامل حريرية شكلت فسيفساء ذابت عشقا في مشاهد تراصت مع بعضها البعض انعكست صور متحركة بألوان زاهية ديكورات .. إضاءة "ظل ونور" .. فنانون أداء راق ... حس مرهف بتوجيهات مايسترو واع".

وأضاف البيان :"جنود تحملون آلياتكم تحققون انتصارات وتميز ابداعي متفرد باقة من الزهور تشتم رائحتها من خلال الرؤية البصرية التي تُحاكي الواقع الذي نعيشه ونتجاوز بهامش من التوقعات المستقبلية، توليف ومزج الصوت والصورة موسيقى تهدهد الروح".

ومع اقتراب نهاية الموسم الرمضاني، نجح الثنائي الذي جمع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا في جذب الأنظار إليهم، وتحقيق ردود فعل واسعة ليس فقط على مستوى الجمهور، ومواقع التواصل الاجتماعي

والسوشيال ميديا، والذي نالت العديد من الإشادات النقدية، ولكن على صعيد عدد من الشخصيات العامة أيضا التي أشادت بالعمل في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم" التي لعبتها النجمة روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.

ورغم الزخم الذي شهده النصف الثاني من الموسم الرمضاني من تعدد للأعمال المشاركة به، لكن فريق عمل «ستهم» حافظ على مكانته في المشاهدة بل حصد نسب أكبر منها بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها شخصية روجينا بالأحداث ومواصلة العمل لصراعاته بين الأشقاء من جانب بجانب صراع روجينا مع الحياة من جانب آخر.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

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