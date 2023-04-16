سهير جودة تشيد بأداء طارق لطفي في "مذكرات زوج"

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت الاعلامية سهير جودة، باداء الفنان طارق لطفي، بعد انتهاء عرض مسلسله "مذكرات زوج"، في النصف الاول من الشهر الكريم.

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ونشرت سهير عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صورة للفنان طارق لطفي، وعلقت قائلة: "طارق لطفي ظهر في رمضان بذكاء ممثل إبداعه حر، خفة متمرسة لمحترف وقدرة تشعرك بتفاصيل الدور النفسية والاجتماعية وعلاقتها بالشخصيات بدون افتعال ولا مجهود مصطنع، و الأهم بلا تعالي على الدور".

وأضافت:"يقدم (مذكرات زوج) معالجة متماسكة وظريفة للفكرة المعروفة، وبها يعود طارق إلى الدراما الاجتماعية بعد الاكشن والساسبنس والسياسي في السنوات الأخيرة".



واشارت: "المخرج تامر نادي قد أدار كل عناصر العمل بتناغم وسلالة وذكاء انقذ المسلسل من فخ التكرار والملل والافتعال والكليشيهات، قضينا مع (مذكرات زوج) يوميات ممتعة في رمضان".

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة، مفاجآة كبرى في الأحداث، بطولة النجم طارق لطفي والفنانة عائشة بن أحمد.

تبدأ أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة، برؤية (رؤوف) - طارق لطفي، رؤية أثناء تعرضه

للإغماء، ويحلم أنه يغرق في البانيو، ويعتبر هذا إشارة لعودته إلى زوجته وأولاده، ويسرع للذهاب إلى حفل خطوبة شقيقة (سيف) - حازم إيهاب.

وتتوالى الأحداث بوصول (رؤوف) إلى حفل الخطوبة ويفاجئ جميع الحضور بطلبه العودة إلى (شيرين) - عائشة بن أحمد، ويعتذر لها أمام الجميع .

مسلسل "مذكرات زوج"

يشار إلى أن العمل مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

العمل بطولة كلا من : "طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، سيناريو والحوار محمد

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