إيناس عزالدين تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت الفنانة إيناس عزالدين، على الإقامة الذهبية في الإمارات لمدة 10 سنوات لتنضم إلى قائمة الفنانين المصريين والعرب، الذين حصلوا عليها مؤخرًا .

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وشاركت إيناس، جمهورها ومتابعيها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورا لها خلال تواجدها في دبي، وعلقت على الصور قائلة: " شكرا لربنا سبحانه وتعالى ثم دولة الإمارات الحبيبة.. شكرًا دبي الغالية عاصمة الثقافة والفنون علي ترشيحي ومنحي الإقامة الذهبية".

وتابعت موجهة الشكر لدولة الإمارات قائلة: "شكرا الإمارات حكومة وشعبًا".

مسلسل ديفيليه

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيناس عزالدين، مسلسل يحمل اسم "ديفيليه" وتدور أحداثه في 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة قريبا.

المسلسل بطولة وفاء عامر، إيناس عزالدين، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، محمد نبيل، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.

برنامج أسرار وحكايات

كما احتفلت مؤخرا بانطلاق حلقات برنامجها «أسرار وحكايات»، على قناة "الشمس" الفضائية، وهو برنامج متنوع شامل مابين الفني والثقافي والاجتماعي التنويري حول المشاكل التي تتعرض لها أغلب الأسر المصرية والعربية.

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