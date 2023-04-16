الموت يفجع رامي صبري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان رامي صبري عن وفاة أحد أقاربه ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

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وكتب رامى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا : توفى إلي رحمة الله زوج خالتي الدكتور خالد الدالي .

من ناحية أخري أحيا رامي صبري مؤخرًا حفلًا غنائيًا مع النجم تامر عاشور فى موسم الرياض

أسعار التذاكر

تراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 350 - 2600 ريال سعودي، ويتم بيعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

فعاليات تقويم الرياض 2023

بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض والذي شهد عدد كبير من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثاقفية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في

الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول

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