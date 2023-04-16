شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 10.. أحمد خالد صالح يعلم بوفاة زوج منى زكى وتنجح فى صلح ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، قيام "زكريا" أحمد خالد صالح بإعادة "حنان" منى زكي وأولادها إلى منزلها بدمياط مرة أخرى، ولكن في هذه المرة علم "زكريا" بأن زوج "حنان" متوفى، وأخبره بأنه لا يراها كاذبة ولكنه يراها بطلة بما تفعله من أجل أولادها.

وفى اليوم التالى، طلبت "حنان" من ابنها "ياسين" أن يرتدى ملابسه لكى يتسوقا، واصطحبته لمحل ألعاب أطفال، وتحدثت معه بخصوص ما حدث وأخبرها بأنه لن يهرب مرة أخرى، واشترت له كرة قدم بدلاً من الذى قامت بتقطيعها له، لتحتوى الأمور بينها وبينه.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



تحت الوصاية الحلقة 10