مسلسل حرب الحلقة 5.. فلاش باك يكشف قتل الشيخ عثمان لأخته وتجنيد ابنها معه

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، بفلاش باك يكشف بعضًا من ماضى الشيخ عثمان (أحمد السقا)، حيث يدور حوار بينه وبين شقيقته عفاف (سما إبراهيم) التى تظهر كضيفة شرف فى حلقة اليوم، وتترجاه ألا يأخذها معه إلى معسكر التكفيرين هى وابنها فؤاد (أحمد أبو زيد) وأنها لا تحب الطريق الذى يمشى فيه شقيقها.

لا يسمع الشيخ عثمان لكلام شقيقته ويقتلها ثم يصطحب معه فؤاد ابنها إلى المعسكر حتى يكون معه فى الطريق الذى يسير فيه ويستعين يه فى عملياته التكفيرية، والتى راح ضحيتها فؤاد فى الحلقة السابقة حيث تم تصفيته فى اشتباك مع قوات كمين العريش وتركه خاله الشيخ عثمان وهرب من الكمين دون حتى الوقوف بعد وفاة اين أخته.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.